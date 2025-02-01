Korupark AVM'de Tavan Çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Korupark AVM'de Tavan Çöktü

Geniş Video İzle

Bursa'daki Korupark AVM'de tavanın çökmesi paniğe neden oldu, bir kişi hafif yaralandı.

01.02.2025 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Korupark AVM'de tavan çöktü, yemek yiyenler ölümden döndü

Yüzlerce kişi deprem oluyor sandı, yemeklerini bırakıp kaçtı

BURSA - Bursa'daki Korupark AVM'nin yemek katında tavan çöktü. Kopan parçaların altında kalan bir kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Mudanya Caddesi üzerindeki Korupark AVM'nin yemek katında yüzlerce kişinin yemek yediği sırada tavan çöktü. Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı olayda tavandan düşen parçaların altında kalan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen bir çalışan da bayılırken, görevliler hemen müdahalede bulundu.

"Deprem oluyor" zannedip paniğe kapılan vatandaşlar yemeklerini bırakıp AVM'den dışarıya kaçtı. Vatandaşların birbirini ezmemesi için güvenlikler olaya müdahale etmeye çalıştı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, 3-sayfa, Deprem, Hukuk, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Korupark AVM'de Tavan Çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:16 Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti
20:18 Icardi İstanbul’a döndü, herkes yanındaki güzele baktı Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı
19:18 İşte vahşetin perde arkası 17 yaşındaki genç, ailesini “büyük“ aşkı için katletmiş İşte vahşetin perde arkası! 17 yaşındaki genç, ailesini "büyük" aşkı için katletmiş
18:47 ABD’de ambulans uçak düştü: 6 kişi hayatını kaybetti ABD'de ambulans uçak düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
18:38 İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli’den zehir zemberek çıkış İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
08:13 Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas’a kavuştu Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'a kavuştu
07:50 Galatasaray’ın Alvaro Morata transferinde pürüz çıktı Galatasaray'ın Alvaro Morata transferinde pürüz çıktı
07:20 Fatih Terim’i şoke eden maç: Hayatımda böylesini izlemedim Fatih Terim'i şoke eden maç: Hayatımda böylesini izlemedim
05:00 ABD’de bir uçak kazası daha Yerleşim yerine düştü ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü
02:00 Ailesinden 4 kişiyi öldüren 17 yaşındaki cani tutuklandı Ailesinden 4 kişiyi öldüren 17 yaşındaki cani tutuklandı
01:46 Fitch, Türkiye’nin kredi notunu değiştirmedi Fitch, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi
01:34 Deprem bölgesindeki mecbir sebep hali 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı Deprem bölgesindeki mecbir sebep hali 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı
00:47 Hamas, Gazze’de 183 Filistinlinin serbest bırakılacağını açıkladı Hamas, Gazze'de 183 Filistinlinin serbest bırakılacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 21:50:07. #1.13#
SON DAKİKA: Korupark AVM'de Tavan Çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.