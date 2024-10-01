Kosta Rika\'da model Yuliana Castillo Sánchez, otobüs durağında beklediği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

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Kosta Rika'nın başkentinde, 29 yaşındaki manken ve iki çocuk annesi Yuliana Castillo Sánchez, 1 Ekim 2024 tarihinde gündüz saatlerinde gerçekleşen silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Castillo Sánchez'in bir otobüs durağında beklediği sırada meydana geldi. Motosikletli iki saldırgan, genç kadınla kısa bir tartışmanın ardından ateş açtı. Başından vurulan Castillo Sánchez, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis sözcüsü, olayın detaylarını şöyle aktardı: "Kurban, otobüse binmek üzereyken iki motosikletli erkekle karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma sonucu şüphelilerden biri ateş etti ve hızla olay yerinden uzaklaştılar."

Yetkililere göre, saldırının soygun amaçlı olmadığı düşünülüyor, zira kurbanın eşyaları çalınmamış. Bu durum, olayın bir intikam saldırısı olabileceği şüphesini güçlendiriyor.

Yaklaşık 15.000 takipçisi olan Instagram fenomeni Castillo Sánchez'in arkasında 8 ve 4 yaşlarında iki çocuk bıraktığı belirtildi. Ailesinden bir kişi, "Yuliana, çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak için çok çalışan harika bir anneydi," diye konuştu.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Şüphelilerin kimliği ve saldırının kesin nedeni henüz belirlenemedi.