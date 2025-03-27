Arkadaşının yaptığı şaka, küçük kızı hayattan kopardı - Son Dakika
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Arkadaşının yaptığı şaka, küçük kızı hayattan kopardı

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Adana'nın Kozan ilçesinde arkadaşının şaka amaçlı iteklediği 11 yaşındaki kız öğrenciye okul servis minibüsü çarptı. Talihsiz çocuk hayatını kaybetti. -

27.03.2025 17:14
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Adana'nın Kozan ilçesinde arkadaşının şaka amaçlı iteklediği 11 yaşındaki kız öğrenci okul servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Arkadaşının yaptığı şaka, küçük kızı hayattan kopardı

ARKADAŞINI ŞAKA AMAÇLI İTEKLEDİ

Kaza, ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi Andaç Sokak'ta bulunan Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu yanında meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıkıp eve doğru giden 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Gazel Alsheıkm'i yanındaki bir arkadaşı şaka amaçlı itekledi.

Arkadaşının yaptığı şaka, küçük kızı hayattan kopardı

SERVİS MİNİBÜSÜ KÜÇÜK KIZI HAYATTAN KOPARDI

Gazel'e, okuldan hareket eden A.B. (44) idaresindeki 01 ADL 295 plakası öğrenci servis minibüsü çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvururken, servis minibüsü sürücüsünü de gözaltına aldı.

Arkadaşının yaptığı şaka, küçük kızı hayattan kopardı

BABA, KIZININ ELİNİ TUTUP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Acı haberi alan Gazel'in ailesi olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Baba Bassen Alsheıkm yerde cansız yatan kızını elini tutarak uzun süre ağladı. Yakınları tarafından sakinleştirilen aileye sağlık ekipleri müdahale etti. Savcı ve polisin olay yeri incelemesi sonrasında küçük kızın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Arkadaşının yaptığı şaka, küçük kızı hayattan kopardı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arkadaşının yaptığı şaka, küçük kızı hayattan kopardı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehtap uzdil:
    Rabbim düşman basına bıle vermesin 5 0 Yanıtla
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