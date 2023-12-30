Köyde parçalanmış halde bulunan yaşlı adamın kardeşi konuştu

Abisi ölen annesi de huzurevine yerleşen kardeş, tek başına yaşıyor

Nazmi Önal'ın kardeşi Mevlüt Önal:

"'Şu yaptı ya da bu yaptı' diyemeyiz"

"Hep birlikte yatardık"

"Düşmanı yoktu ama kimsenin içini bilemem"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kaybolduktan yaklaşık 1 ay sonra vücudunun bazı parçaları bulunan Nazmi Önal'ın kardeşi Mevlüt Önal abisinin ölümü için, "'Şu yaptı ya da bu yaptı' diyemeyiz, görmeyince bir şey diyemiyoruz. Düşmanı yoktu ama kimsenin içini bilemem. Özlüyorum abimi, özlenmez mi?" dedi.

Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi'nde annesi ve kardeşi ile birlikte oturan Nazmi Önal, yaklaşık 3 ay önce kaybolmuştu. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Önal, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma, AFAD gönüllülerinden oluşan 50 kişilik ekip tarafından kaybolduğu ilk günden itibaren aranıyordu. Kaybolduktan 25 gün sonra Nazmi Önal'a ait olduğu iddia edilen bedeninden ayrılmış kafa ve bacaklar, bir kadın tarafından köy merkezinde bulunmuştu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada kafatasını ise bacağın bulunduğu bölgenin 15 metre ilerisinde bulmuştu. Olay sonrasında şüpheli bir şekilde ölen Nazmi Önal'ın kaldığı ev ve odası görüntülendi. Ağabeyi ölü bulunmasının ardından annesinin de huzur evine yerleşmesiyle tek yaşan kardeş Mevlüt Önal, şüphelilerin bulunmasını istiyor. Ağabeyinin odasını gösteren Mevlüt Önal, ayrıca bir kanepede yıllardır beraber uyuduklarını belirtti.

"Aynı oda da yatıyorduk"

Geçmişte vefat eden abisi ve huzurevine yerleşen annesi ile Yörükakçayır Mahallesi'ndeki evlerinde yaşayan Nazmi Önal'ın kardeşi Mevlüt Önal, olay hakkında konuştu. Abisinin ölümünden dolayı oldukça üzüldüğünü ve şüphelilerden korktuğunu belirten kardeş Önal, "Biz burada yatıyorduk. Ben koyun gütmeye gitmiştim, abim kayboldu. 112 acile durumu haber verdim. 2018'den beri bu evdeyiz, hep birlikte yatardık. 'Şu yaptı ya da bu yaptı' diyemeyiz, görmeyince bir şey diyemiyoruz. Düşmanı yoktu ama kimsenin içini bilemem. Özlüyorum abimi, özlenmez mi? Annemi huzurevine daha önce yazdırmıştık, o oraya yerleşti. Abimi de yazdıracaktık ama nasip olmadı" dedi.