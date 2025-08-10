Köylüler Yangın Sonrası Evlerine Dönüyor

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, yangın nedeniyle tahliye edilen vatandaşların köylerine dönebileceğini söyledi.

Vali Özarslan, Köklen köyünde yangın tehlikesinin ortadan kalktığını belirterek, tedbiren tahliye edilen 65 köylünün evlerine dönebileceğini duyurdu. Vali Özarslan yaptığı açıklamada, "Şu anda köyde tehlike uzaklaştı. 65 köylümüzü tedbiren tahliye etmiştik, onlar köylerine dönebilir. Yapmaları gereken tarımsal faaliyetleri var, hayvanları var, onun için köylerine dönüyorlar. Vatandaşlarımıza, sağduyulu davrandıkları ve bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Yangınla mücadele çalışmalarına değinen Vali Özarslan, "Şartlar değişmediği sürece, aşırı bir rüzgar oluşmadığı sürece kısa sürede yangını kontrol altına almayı bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. - SİNOP