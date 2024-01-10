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Koyunlar üşümesin diye kurulan sobadan yangın çıktı: 8 hayvan telef oldu - Son Dakika
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Koyunlar üşümesin diye kurulan sobadan yangın çıktı: 8 hayvan telef oldu

Arnavutköy'de soğuk hava nedeniyle üşüyen hayvanlarını ısıtmak isteyen yaşlı çift ahırda soba yaktı. Sobadan kaynaklı çıkan yangında 8 koyun ve sayısı henüz bilinmeyen kuzular telef olurken, yaşlı kadın sinir krizi geçirdi. Yangın, saat 13.30'da Haraççı Mahallesi Ahmer Sokakta bulunan gecekondu yapının bitişiğindeki ahırda çıktı. Soğuyan havalarda hayvanlarının üşüdüğünü düşünen yaşlı çift ahıra odun sobası kurdu. Kurulan sobayı sabah saatlerinde yakan çift kısa süre sonra ahırda yangın çıktığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan ahırı söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri de yangın yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yangının söndürülme çalışmaları esnasında hayvanlarının ahırda olduğunu söyleyen yaşlı kadın sinir krizi geçirdi. Ahıra koşarak hayvanlarını kurtarmaya çalışan yaşlı kadını polis ve sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Sinir krizi geçiren yaşlı kadın ambulansa bindirilerek tedavi altına alındı. Ahırda olduğu bilinen 8 koyun ve henüz sayısı net olarak bilinmeyen kuzular telef oldu. Yaşlı kadının sinir krizi geçirerek feryat ettiği anlar kameralar tarafından kaydedildi.

10.01.2024 - 16:19,
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Ahıra kurulan soba nedeniyle yangın çıktı hayvanları telef oldu... Yaşlı kadın sinir krizi geçirdi

Koyunlar üşümesin diye kurulan sobadan yangın çıktı: 8 hayvan telef oldu

İSTANBUL - Arnavutköy'de soğuk hava nedeniyle üşüyen hayvanlarını ısıtmak isteyen yaşlı çift ahırda soba yaktı.

Sobadan kaynaklı çıkan yangında 8 koyun ve sayısı henüz bilinmeyen kuzular telef olurken, yaşlı kadın sinir krizi geçirdi.

Yangın, saat 13.30'da Haraççı Mahallesi Ahmer Sokakta bulunan gecekondu yapının bitişiğindeki ahırda çıktı. Soğuyan havalarda hayvanlarının üşüdüğünü düşünen yaşlı çift ahıra odun sobası kurdu. Kurulan sobayı sabah saatlerinde yakan çift kısa süre sonra ahırda yangın çıktığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan ahırı söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri de yangın yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yangının söndürülme çalışmaları esnasında hayvanlarının ahırda olduğunu söyleyen yaşlı kadın sinir krizi geçirdi. Ahıra koşarak hayvanlarını kurtarmaya çalışan yaşlı kadını polis ve sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Sinir krizi geçiren yaşlı kadın ambulansa bindirilerek tedavi altına alındı. Ahırda olduğu bilinen 8 koyun ve henüz sayısı net olarak bilinmeyen kuzular telef oldu. Yaşlı kadının sinir krizi geçirerek feryat ettiği anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Koyunlar üşümesin diye kurulan sobadan yangın çıktı: 8 hayvan telef oldu
Kaynak: İHA
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İtfaiye, Hayvanlar, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Koyunlar üşümesin diye kurulan sobadan yangın çıktı: 8 hayvan telef oldu - Son Dakika


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