Koyunun kafa attığı yetiştirici yaralandı - Son Dakika
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Koyunun kafa attığı yetiştirici yaralandı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kesime getirilen koyunun kafa attığı yetiştirici hastanelik oldu. Hayvan yetiştiricisi Ahmet Y., aracıyla getirdiği koyunları kesimhaneye indirirken bir koyunun saldırısına uğradı. Yaralanan yetiştirici, arkadaşlarının yardımıyla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

25.04.2024 16:24  Güncelleme: 16:27
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Koyunun kafa attığı yetiştirici yaralandı

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kesime getirilen koyunun kafa attığı yetiştirici hastanelik oldu.

Olay, öğle saatlerinde Malatya- Elazığ karayolu üzerinde bulunan Malatya Et ve Et Ürünleri Sanayi'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hayvan yetiştiricisi Ahmet Y. aracı ile getirdiği 10 adet koyunu kesimhaneye indirmeye çalışırken, koyunlardan birinin saldırısı ile kanlar içerisinde yere yığıldı. Koyunun kafa attığı yetiştirici neye uğradığını şaşırırken, arkadaşlarının yardımı ile Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahıs burada tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren Ahmet Y. mide bulantısı şikayeti olduğunu belirterek, çekilen tomografinin sonucu beklediklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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