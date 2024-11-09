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Kozan'da Çürüyen Araçlar

Kozan\'da Çürüyen Araçlar

Kozan'da yediemin deposunda 6 yıldır ihale yapılmadığı için 2 bin motosiklet ve 400 otomobil çürüyor.

09.11.2024 12:12
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Adana'nın Kozan ilçesinde bağlanan otomobiller ve motosikletler yediemin deposunda çürüyor. Sahipleri tarafından alınmayan 2 bin motosiklet ve 400 otomobil hurdaya dönüştü.

Kozan'da bulunan yediemin deposunda trafik kuralları ihlalleri nedeni ile bağlanan motosiklet ve otomobiller sahipleri tarafından alınmayınca hurdaya dönüştü. 6 ay içerisinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların ihaleye çıkarak satılması gerekiyor. Ancak Kozan- Kadirli yolunda bulunan yediemin deposunda yaklaşık 6 yıldır ihaleye çıkılmadığı için 2 bin motosiklet ve 400 otomobil adeta çürümeye yüz tuttu.

Yediemin otoparkı sahibi Yaşar Esen, deposunda yaklaşık 2 bin motosiklet ve 400 otomobil bulunduğunu belirterek, "Trafikte yakalanarak bağlanan motosikletlerin dikiz aynalarının olmaması ise dikkat çekerken yediemin deposuna teslim edilen araçları en çok ehliyetsiz, ruhsatsız veya plakasız olarak yakalanan araçlardan oluşuyor. Yaşar Esen, "Bu araçlar trafiğe çıkma izni olmadan yakalanan motosikletler ve arabalar. Ehliyet veya ruhsatı olmayan, bazen de hırsızlık vakalarına karışmış araçlar burada birikiyor. Buraya gelen motosikletlerin neredeyse tamamının dikiz aynası yok. Sebebini bilmiyoruz ama ilginç bir durum" dedi.

"6 seneden beri malmüdürlüğü ihaleye çıkmıyor"

Esen, depoda 13-15 yıllık motosikletler olduğunu kaydederek, "Bu araçları sahipleri geri dönüp almadıkça burada kalmaya mahkum oluyorlar. 6 aydan uzun süre alınmayan araçların malmüdürlüğü tarafından ihale çıkması gerekiyor. Fakat 6 seneden beri malmüdürlüğü ihaleye çıkmadığı için araçlar alınmadı. Bu araçlar, işlem yapılmadığı için burada çürümeye devam ediyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kozan'da Çürüyen Araçlar - Son Dakika

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