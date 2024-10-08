Kozan'da Hırsızlık Şüphelisi 3 Kadın Kamerada - Son Dakika
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Kozan'da Hırsızlık Şüphelisi 3 Kadın Kamerada

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Kozan'da apartmanlara giren 3 kadın, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis harekete geçti.

08.10.2024 10:52
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Hırsızlık şüphelisi 3 kadın güvenlik kamerasında

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde binalara giren 3 şüpheli kadın polisi ve apartman yöneticilerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay Kozan'da Cumhuriyet Mahallesi, Şevki ve Karacaoğlan Mahallerinde meydana geldi. İddiaya göre apartmanlara girip hırsızlık yapan 3 kadın ilçede apartman yöneticilerini ve polisi alarma geçirdi.

Apartman yöneticisi Saliha Yurduseven Tekgöz, "Geçen hafta bir arkadaşımızın evinde girdiler ve ilçede gündem oldu. Ondaki kamera kayıtlarını apartmanımızda paylaştık. Apartmanda oturan komşum aradı ve kamara kayıtlarına baktık. Emniyet mensuplarına hemen haber verdik. Onlarla işbirliği içinde yardımcı olmak adına elimizdeki görüntüleri paylaştık. Kendi sosyal medyamda paylaştım. Her yerde aranıyorlar. Bizim canımız yanmadı ama başka kimsenin canı yanmadan yakalanmasını temenni ediyoruz" dedi.

Apartman bir çocukla karşılaşıp ondan yardım alarak apartmana giriş yaptıklarını aktaran Tekgöz, "Çocuğumuza annesinin nerede olduğunu sormuşlar. Çocuğumuzda kime geldiklerini sorunca apartman merdivenlerinden çıkmışlar. 2. kata arkadaşına geldiklerini söylüyorlar. 8 dakika apartmanda kalıyor. Biz keşfe geldiklerini düşünüyoruz. Asansörde binada her yerde kamera olunca bizde sürekli gözlemliyoruz. Duyarlı komşumuz sayesinde bizde bu kişilerin görüntülerini emniyetimize verdik. Kimsenin canını yakmadan yakalanır diye umut ediyoruz" dedi.

Kozan\'da Hırsızlık Şüphelisi 3 Kadın Kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kozan'da Hırsızlık Şüphelisi 3 Kadın Kamerada - Son Dakika

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