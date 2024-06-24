Kozan'da Uygulamalarda 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kozan'da Uygulamalarda 4 Şüpheli Yakalandı

Kozan\'da Uygulamalarda 4 Şüpheli Yakalandı

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, 17-24 Haziran tarihleri arasında 4 şüpheli yakalandı. Uygulamalarda ayrıca 7 araca modifiye yapanlara, 9 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı ve 6 araç ile 2 motosiklet trafikten men edildi. Uygulamalarda ayrıca 0.97 gram amfetamin ve 117 uyuşturucu hap ele geçirildi.

24.06.2024 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 17-24 Haziran 2024 tarihleri arasında yaptığı uygulamalarda 4 şüpheliyi yakaladı.

Kozan Emniyet Müdürlüğü tarafından, 28 noktada toplam 350 emniyet personeli 17-24 Haziran tarihlerinde şok uygulamalar gerçekleştirildi. Bu uygulamalarda polis 7 araca modifiyeden, 9 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygularken 6 araç ve 2 motosiklet trafikten men edildi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 2'si tutuklandı. Ayrıca uygulamalarda

0.97 gram amfetamin, 117 uyuşturucu hap ele geçirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Kozan, Güvenlik, Uyuşturucu, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kozan'da Uygulamalarda 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:35 CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü Talepler 4 madde olarak sıralandı CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Talepler 4 madde olarak sıralandı
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
14:29 Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı
13:08 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu’ndan günler sonra gelen “Azmanbüs“ açıklaması Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
09:13 Çanakkale’de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Çanakkale'de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
15:16 Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi
15:05 Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi
14:56 A Milli Takım’da deprem Doğan Alemdar’ın ön çapraz bağları koptu A Milli Takım'da deprem! Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu
14:49 Diyarbakır’da slogan atarak 2 iş yerine giren 16 kişiye gözaltı Diyarbakır'da slogan atarak 2 iş yerine giren 16 kişiye gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 16:24:28. #1.11#
SON DAKİKA: Kozan'da Uygulamalarda 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement