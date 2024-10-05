Kozluk'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Kozluk'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kozluk\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Batman'ın Kozluk ilçesinde 12 kg esrar ve 10 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

05.10.2024 15:46
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Batman'ın Kozluk ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, bir evde yaptığı aramda 12 kilo gram kubar esrar ve 10 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olaya karıştı belirlenen 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Kozluk İlçesine bağlı Tosunpınar Köyü Çeşmebaşı Mevkinde bir şahsın evinde, ev ve kullanımında bulunan tarlada yapılan aramada 12 kg Kubar Esrar ve 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Aramada göz altına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildiği öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kozluk'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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