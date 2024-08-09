Aynı iş yerine ikinci saldırı! Önce "Çekilin" diye bağırdı sonra kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Aynı iş yerine ikinci saldırı! Önce "Çekilin" diye bağırdı sonra kurşun yağdırdı

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İstanbul Esenyurt'ta bir kripto para alım satım iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. İş yerinin bir gün önce de saldırıya uğradığı belirtildi. Saldırı anında restoranda oturan müşterilerin yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

09.08.2024 23:01
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İstanbul Esenyurt'ta bir kripto para alım satım iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anında restoranda oturan müşterilerin yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

HARAÇ İSTEĞİNE OLUMSUZ YANIT VERDİ

Olay, saat 00.00 sıralarında Koza Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Motosikletle iş yerinin önüne gelen kimliği belirlenemeyen saldırganlar, iş yerine kurşun yağdırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, silah seslerinin ardından restoranın önünde oturan müşterilerin büyük bir panik yaşadığı görülüyor. İş yeri sahibinden haraç istendiği ve olumsuz cevap verilmesi nedeniyle saldırının gerçekleştirildiği iddia edilirken, iki saldırı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kripto para iş yerine ikinci silahlı saldırı! Saldırgan 'Çekilin' diye bağırıp kurşun yağdırdı

SALDIRGANDAN "ÇEKİLİN" UYARISI

İlk saldırıda, restoranda çalışan bir garsonun saldırıya uğrayan dükkanın önünde olduğu, o sırada saldırganların motosikletle gelip, "Çekilin" diye bağırdığı, işletmeye 2 el ateş ettikleri ve garsonun kurşunlardan kaçmaya çalıştığı görüldü.

Bir sonraki gün gerçekleşen saldırının görüntülerinde ise, tekrar motosikletle gelen saldırganların dükkanı kurşun yağmuruna tuttuğu sırada kapının önünde masalarda oturan vatandaşların yaşadığı panik anbean kayda geçti.

Aynı iş yerine ikinci saldırı! Önce "Çekilin" diye bağırdı sonra kurşun yağdırdı
Kaynak: DHA

Kripto Para, Esenyurt, İstanbul, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aynı iş yerine ikinci saldırı! Önce 'Çekilin' diye bağırdı sonra kurşun yağdırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • V. A.: Bu babasının kim olduğı belli olmayanların cocukları silahı nerden buluyor bukadar kolay!! 41 2 Yanıtla
  • Hüseyin Balta: Muz cumhuriyeti 35 4 Yanıtla
  • Hüseyin Balta: Adalet kalmadı 34 1 Yanıtla
  • Mustafa Özcan: Haraç isteyenlere ver bir 70 yıl 100 yıl bakalım bir daha isteyebilirler mi. 30 0 Yanıtla
  • Ali Yolun: Teksasyurt 17 0 Yanıtla
  • Berat Ekizoğlu: esenyurt orası saşirdıkmi elbette hayır çünkü 13 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Aynı iş yerine ikinci saldırı! Önce "Çekilin" diye bağırdı sonra kurşun yağdırdı - Son Dakika
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