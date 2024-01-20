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Kruvasan yerine paketin içine uyuşturucu koyup saklamışlar - Son Dakika
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Kruvasan yerine paketin içine uyuşturucu koyup saklamışlar

Adana'da narkotik polisleri, kruvasan ambalajı içerisine gizlenmiş 300 gram bonzai ham maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan kişi tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan bir kişiyi durdurarak üzerinde yapılan aramada kruvasan paketleri içerisinde bonzai yapımında kullanılan hammaddeyi buldu. Toplamda 300 gram bonzai yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi ve gözaltına alınan kişi tutuklandı.

20.01.2024 - 09:59,
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Kruvasan yerine paketin içine uyuşturucu koyup saklamışlar

ADANA - Adana'da narkotik polisleri kruvasan ambalajı içerisine gizlenmiş 300 gram bonzai ham maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı otogar önünde şüpheli hareketlerde bulunan Fuat Ç.'yi durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan arama çalışmalarında kruvasan paketleri dikkat çekti. Ekipler kruvasanları çıkartman için ambalajı açtığını bonzai yapımında kullanılan hammaddeyi ele geçirdi. Toplamda 300 gram bonzai yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kruvasan yerine paketin içine uyuşturucu koyup saklamışlar
Kaynak: İHA
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