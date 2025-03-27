Kübra Naz\'ın Biyonik Kulağı Çalındı

Adana'da 3 yaşındaki işitme engelli Kübra Naz'ın 150 bin TL değerindeki biyonik kulağı çalındı, aradan 6 ay geçmesine rağmen bulunamadı. Küçük kızın annesi, "Benim çocuğum duymuyor sürekli ağlıyor. Vicdansızın birisi biyonik kulağı aldı götürdü" dedi.

Olay, 30 Haziran 2024 tarihinde Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki pazarda meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa (35) ve Mine Sağın (34) çifti 3 yaşındaki kızları Kübra Naz'la pazar alışverişine gitti. Baba, eşine para vereceği sırada cüzdanının çalındığını, anne ise kızının biyonik kulağının olmadığını fark etti. Aile durumu polise bildirdi. Olayın üzerinden 6 ay geçti ancak küçük Kübra Naz'ın biyonik kulağı bulunamadı.

"Vicdansızın birisi alıp götürdü, duymadığı için sürekli ağlıyor"

Çocuğunun duymadığından dolayı ağladığını belirten Mine Sağın, "Çocuğum doğarken işitme engelli doğdu. Onu duyduğumda dünyam başıma yıkıldı. Çocuğum devlet tarafından 2 defa ameliyat edildi. Çocuğumun cihazının birini biz pazardayken çaldılar. Çocuğum şimdi duymadığı için sürekli ağlıyor. Durumum olmadığı için cihazı alamıyorum. Benim çocuğum duymuyor sürekli ağlıyor, her şeyden geri kaldı. Okula falan götüremiyorum. Vicdansızın birisi kulağından alıp götürdü. Kulaklığı varken bizimle iyi kötü iletişim kurabiliyordu. Şimdi sürekli ağlıyor, 6 aydır sürekli ağlıyor. Kendini yerlere vuruyor. Kardeşleriyle oynamak istemiyor" dedi.

"Cihazı çalındığı için kriz geçirdim, ağladım"

Olay anını anlatan anne Sağın, "Pazarda alışveriş yaparken eşimden para istedim. Eşim para verecekken 'cüzdan yok' dedi. Sonra kızıma baktım kulağından cihazını almışlar. Oturduğum yerde kriz geçirdim, ağladım cihazı çalındığı için. Polis geldi, arkasına düştüler ama bir şey çıkmadı" diye konuştu. - ADANA