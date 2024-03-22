Küçükçekmece'de 2 katlı binanın giriş katında korkutan yangın: 2 yaralı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 2 katlı binanın giriş katında korkutan yangın: 2 yaralı

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Küçükçekmece'de 2 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangında dairede yaşayan 2 kişi yaralandı. Olay sonucunda dairede hasar meydana geldi.

22.03.2024 06:42  Güncelleme: 06:42
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Küçükçekmece'de 2 katlı binanın giriş katında korkutan yangın: 2 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 2 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dairede yaşayan iki kişi çıkan yangında yaralandı.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Hasanpaşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. yangında içeride mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kısa sürüde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, yaralı olarak çıkarılan iki kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar olan ve dumandan etkilenen iki kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. 2 kişinin yaralandığı yangında dairede hasar meydana geldi.

Küçükçekmece\'de 2 katlı binanın giriş katında korkutan yangın: 2 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de 2 katlı binanın giriş katında korkutan yangın: 2 yaralı - Son Dakika

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