Küçükçekmece'de çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Küçükçekmece'de çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti

Küçükçekmece\'de çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın altında kalan 2 kişi için çalışmalarını sürdüren ekipler, 1 kişiyi daha göçük altından çıkardı. Enkazda kalan 1 kişi için kurtarma çalışmaları devam ederken, çıkarılan yaralılardan durumu ağır olan 1 kişi hayatını kaybetti. Çöken binanın altından çıkarılan 8 yaralıdan, durumu ağır olan 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekipler, göçük altındaki 1 kişi için arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

02.06.2024 11:44
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Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın altında kalan 2 kişi için çalışmalarını sürdüren ekipler, 1 kişiyi daha göçük altından çıkardı. Enkazda kalan 1 kişi için kurtarma çalışmaları devam ederken, çıkarılan yaralılardan durumu ağır olan 1 kişi hayatını kaybetti.

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken 3 katlı binadan yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi çöken binanın altından 7 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Göçük altında kalan 2 kişi için çalışmalarına devam eden ekipler, 1 kişiyi daha yaralı olarak çıkardı. Enkazdan çıkarılan yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Çöken binanın altından çıkarılan 8 yaralıdan, durumu ağır olan 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekipler, göçük altındaki 1 kişi için arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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