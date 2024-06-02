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- Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesine ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde saat 08.40 sıralarında 1988 yapımı 3 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çökmüş, olayda 7 kişi yaralı olarak binadan çıkarılmıştı. 1 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesi olayında, 1 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilirken, 3 kişilik bilirkişi ekibi de kusur tespitine ilişkin incelemelerine başladı. Soruşturma sürüyor.