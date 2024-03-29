Küçükçekmece'de ehliyetsiz sürücü iki çocuğa çarptı: O anlar kamerada
Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı iki çocuk yaralandı
İSTANBUL - Küçükçekmece'de, ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari araç kontrolden çıkınca önce park halindeki araca ardından iki çocuğa çarptı. Yaralanan iki çocuk hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, ehliyeti olmayan sürücü 34 RGB 58 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek önce park halindeki araca ardından sokaktaki iki çocuğa çarptı. Sürücü daha sonra bahçe duvarına vurdu. Kazada iki çocuk yaralandı, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından biri kız iki çocuk hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre ehliyeti olmayan sürücü ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün babasını ifade için karakola götürdü. Hastanede tedavileri devam eden iki çocuğunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza yapan araç ise çekici yardımıyla kaldırılarak otoparka çekildi.
Kaza anı güvenlik kamerasında
Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın iki çocuğa çarptıktan sonra duvara vurduğu görülürken, sokakta kadınların ise sürücüye tepki gösterdiği kaydedildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaza ile ilgili konuşan görgü tanığı Fadıl Abdullah, "Bir tane araba geldi, önce park halindeki arabaya çarptı. Sonra çocuklara vurdu, en son duvara çarptı. İki tane çocuğu ezdi, ayakları kırıldı. Sürücünün de ehliyeti yoktu" dedi.
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