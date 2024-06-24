Küçükçekmece'de elinde silahla araç sürüp yoldan geçenleri korkutan şahıs kamerada - Son Dakika
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Küçükçekmece'de elinde silahla araç sürüp yoldan geçenleri korkutan şahıs kamerada

Küçükçekmece'de araç sürerken elindeki silahla yoldan geçenleri korkutarak videoları sosyal medya hesabından paylaşan şahıs yakalandı. Abdullah E. isimli şahısın elindeki silahla çektiği görüntüler, polisin harekete geçmesiyle son buldu. Şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

24.06.2024 21:48
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Küçükçekmece'de elinde silahla araç sürüp yoldan geçenleri korkutan şahıs kamerada

O anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücü yakalandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de araç sürerken elindeki silahla yoldan geçenleri korkutarak videoları sosyal medya hesabından paylaşan şahıs yakalandı.

Olay dün Küçükçekmece Sefaköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah E. isimli şahıs araç sürdüğü sırada sağ elinde silahla yoldan geçenleri korkuttu. Elindeki silahla görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli için Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri harekete geçti. Şahsın yerini kısa sürede tespit eden ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Abdullah E, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de elinde silahla araç sürüp yoldan geçenleri korkutan şahıs kamerada - Son Dakika

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