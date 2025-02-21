Küçükçekmece'de Karda Drift Keyfi

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Küçükçekmece'de karda drift yapan 2 sürücü, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı sonrası yollar beyaza bürünürken, drift tutkunlarına da fırsat doğdu. Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki 2 sürücünün araçlarıyla drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL