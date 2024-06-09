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Küçükçekmece'de motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de seyir halindeki motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet sürücü bilinmeyen bir nedenle park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 kişinin bulunduğu motosikletten bir kadın düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı. Otomobilde ise, maddi hasar meydana geldi.