Küçükçekmece\'de Otomobil Yangını Trafiği Kilitledi

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Küçükçekmece E-5 Karayolu üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen otomobil yangını nedeniyle trafik kilitlendi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle E-5 Karayolunda oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi.

E-5 Karayolu Küçükçekmece istikametinde öğle saatlerinde meydana gelen yolda E-5 kara yolu üzerinden Küçükçekmece yönüne seyir halinde olan otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücüsünün kendi imkanlarıyla çıktığı otomobilden kısa süre sonra alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. E-5 kara yolu Edirne yönü geçici süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından otomobildeki yangın tamamen söndürüldü.

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Edirne istikametinde kilometrelerce araç yoğunluğu oluştu. Oluşan araç yoğunluğu havadan görüntülendi. Yangının tamamen söndürülmesi ve aracın kaldırılmasın ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL