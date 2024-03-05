Küçükçekmece\'de Park Halindeki Araçta Ölü Bulundu

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Küçükçekmece'de bir kişi, park halindeki otomobilin içerisinde kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Gümrük Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 BAZ 956 plakalı bir araç içerisinde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede kafasından vurulmuş halde bulunan şahsın Mesut Özkol isimli vatandaş olduğu öğrenildi. Savcılık incelemesinin ardından ceset ambulansla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan polisin incelemesinde araç içinde silah bulunurken, araç ise çekici ile otoparka çekildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - İSTANBUL