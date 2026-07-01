Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde işe gittiği sırada kasklı bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan güvenlik görevlisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.00 sıralarında Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Çakır Sokak'ta yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, Başakşehir'de güvenlik görevlisi olan ve motosikletiyle işe giden Abdullah A. (45), henüz kimliği belirlenemeyen kasklı bir şahsın silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, vücuduna 5 mermi isabet eden güvenlik görevlisi hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdullah A., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin saldırganı yakalamak için çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL