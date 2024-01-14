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Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de evine giderken motosikletli iki şahsın silahlı saldırısına uğrayan bir çocuk babası Hasan Kozluk hayatını kaybetti. Silahlı saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı ve saldırganlar kaçtı.

Küçükçekmece\'de silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti
14.01.2024 - 11:48,
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Küçükçekmece gencin motosikletli şahısların saldırısına uğradığı anlar kamerada

Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

İSTANBUL - Küçükçekmece'de evine giderken motosikletli iki şahsın silahlı saldırısına uğrayan bir çocuk babası Hasan Kozluk hayatını kaybetti. Silahlı saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Ocak saat 23.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde, yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kardeşi ile birlikte eve doğru giden Hasan Kozluk (32), karşılarından gelen kask takmış motosikletli 2 şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda 1 çocuk babası Hasan Kozluk ağır yaralanırken, kardeşi ise hafif yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren motosikletli şahıslar, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Saldırı sırasında kurşunlar, 3 araca da hasar verdi.

İhbar üzerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Belinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı mermilerle ağır yaralanan 32 yaşındaki adam, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 8 adet boş kovan bulurken kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Görgü şahidi bir market çalışanı "Dışarıda silah sesi geldi dışarı çıktık. Baktık biri vurulmuş. Ardından polis geldi. Yaralıyı hastaneye kaldırdılar" diyerek olayı anlattı.

Saldırı sırasında aracı hasar gören Abdülhalim Asan ise, "Sabah arabam çalışmadı. Birkaç arabaya mermi isabet etmiş. Arabam çalışmıyor. Mağdur oldum" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden 32 yaşındaki bir çocuk babası Hasan Kozluk'un cenazesi, otopsi işlemleri tamamlandı. Küçükçekmece'de ikindi namazında cenazesi kılınan Kozluk'un cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Şırnak'a götürüldü.

Olay anı güvenlik kamerasında

Cinayet güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntüde Hasan Kozluk kardeşiyle birlikte eve yürüyor. Bu sırada karşılarında gelen kasklı ve motosikletli iki şahısın ateş etmesiyle yere yığılıyor.

Kaynak: İHA
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