Küçükçekmece'de Taciz Davası: 10 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Küçükçekmece'de Taciz Davası: 10 Yıla Kadar Hapis İstemi

20.08.2025 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şüpheli C.S. hakkında, çiğköfteci dükkanında bir kadına taciz suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde geçtiğimiz aralık ayında çiğköftecide bir kadının tacize uğramasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde 2 Aralık 2024 tarihinde bir çiğköfteci dükkanında Şimal Ö'nün, ödeme yaptığı sırada arkasında bulunan C.S. tarafından elle tacize uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, C.S. 'şüpheli', Şimal Ö. ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.

Alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını belirtti

İddianamede, Şimal Ö.'nün Küçükçekmece'ye bir çiğköfte dükkanına geldiği, sipariş verip, ödeme yaptığı sırada şüpheli C.S.'nin arkasında durarak müştekiyi elle taciz etmesi üzerine Şimal Ö.'nün şüpheliden şikayetçi olduğu aktarıldı. İddianamede ifadesine yer verilen şüphelinin alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını belirttği kaydedildii. Olayın yaşandığı dükkanın güvenlik kamerası görüntülerine de yer verilen iddianamede, görüntülerde şüphelinin müştekiyi taciz eyleminde bulunduğunun belirlendiği anlatıldı.

5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında müşteki beyanı, güvenlik kamerası görüntüleri, tüm dosya kapsamında değerlendirildiğinde şüphelinin eylemi birden fazla kez tekrarladığı, bu nedenle eylemin sarkıntılık boyutunu aşarak basit cinsel saldırı suçunu oluşturduğu belirtildi. İddianamede şüpheli C.S. hakkında, 'cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Küçükçekmece, Güvenlik, istanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Taciz Davası: 10 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
Çerçioğlu, resmen meydan okudu: Alnım ak, başım dik Çerçioğlu, resmen meydan okudu: Alnım ak, başım dik
Zelenski, Trump’a 1 dakika içinde 8 kez teşekkür etti Zelenski, Trump'a 1 dakika içinde 8 kez teşekkür etti
Tatilde bile sporu bırakmadı Pınar Altuğ’dan yoga şovu Tatilde bile sporu bırakmadı! Pınar Altuğ'dan yoga şovu
Oyuncak tabancalı kuyumcu soygununa esnaftan meydan dayağı Oyuncak tabancalı kuyumcu soygununa esnaftan meydan dayağı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 14:03:27. #7.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Taciz Davası: 10 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.