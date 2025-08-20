Küçükçekmece'de Taciz Davası: 10 Yıla Kadar Hapis İstemi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde geçtiğimiz aralık ayında çiğköftecide bir kadının tacize uğramasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde 2 Aralık 2024 tarihinde bir çiğköfteci dükkanında Şimal Ö'nün, ödeme yaptığı sırada arkasında bulunan C.S. tarafından elle tacize uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, C.S. 'şüpheli', Şimal Ö. ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.

Alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını belirtti

İddianamede, Şimal Ö.'nün Küçükçekmece'ye bir çiğköfte dükkanına geldiği, sipariş verip, ödeme yaptığı sırada şüpheli C.S.'nin arkasında durarak müştekiyi elle taciz etmesi üzerine Şimal Ö.'nün şüpheliden şikayetçi olduğu aktarıldı. İddianamede ifadesine yer verilen şüphelinin alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını belirttği kaydedildii. Olayın yaşandığı dükkanın güvenlik kamerası görüntülerine de yer verilen iddianamede, görüntülerde şüphelinin müştekiyi taciz eyleminde bulunduğunun belirlendiği anlatıldı.

5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında müşteki beyanı, güvenlik kamerası görüntüleri, tüm dosya kapsamında değerlendirildiğinde şüphelinin eylemi birden fazla kez tekrarladığı, bu nedenle eylemin sarkıntılık boyutunu aşarak basit cinsel saldırı suçunu oluşturduğu belirtildi. İddianamede şüpheli C.S. hakkında, 'cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL