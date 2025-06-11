Küçükçekmece'de Yangın Havai! - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Yangın Havai!

11.06.2025 14:45
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Kadınla tartışan şahıs, evini ateşe verip bina sakinlerini uyararak kaçtı. Gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de birlikte yaşadığı kadının evini ateşe verip böyle kaçtı

Evi ateşe veren şahıs apartmanın zillerine basıp 'binayı boşaltın, yangın var' dedi

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre birlikte yaşadığı kadın ile tartışan şahıs evi yaktıktan sonra 'binayı boşaltın, yangın var' diye apartmanın zillerine basarak itfaiyeyi de arayıp olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından göz altına alındı. Şahsın evi yaktıktan sonra zillere basıp kaçma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre N.Ö. birlikte yaşayan ve aynı iş yerinde çalışan A.Y., arasında sürekli kavga etmeye başladı. N.Ö., yaşadıkları kavga nedeniyle birlikte yaşadığı A.Y., hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararını öğrendikten sonra sinirlenen A.Y., iş yerinin eve bakan camını kırıp evi ateşe verdi. Ardından apartmanın zillerine basıp itfaiyeyi arayacağını söyleyerek 'Aşağı inin, binayı boşaltın, yangın var' şeklinde bina sakinlerine seslenerek olay yerinden kaçtı. Dışarı çıkan bina sakinleri yangını A.Y.'nin çıkardığını öğrendi. A.Y.'nin ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Ardından daire sakini N.Ö ev sahipleri ile emniyete giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu. Bu sırada bir araçla olay yerine geri gelen A.Y., evi tekrar yakıp kaçtı. Yangın fark edilince komşuların ihbarı üzerine olay yerine tekrar itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu defa ev yangında kül olarak kullanılmaz hale geldi. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. A.Y. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.Y.'nin yangını çıkardıktan sonra zillere basıp kaçma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Zile basıp 'Aşağı inin, binayı boşaltın, yangın var' dedi"

Yangınla ilgili konuşan ev ve iş yeri sahibi Büşra Özcan, "Olay 01.30 sıralarında oldu. Ben uyurken zil üst üste çalmaya başladı. Balkona koştuğumda dükkandaki kiracı 'Ev yanıyor, binayı boşaltın. Ben itfaiyeyi arıyorum' dedi. Zile basıp 'Aşağı inin, binayı boşaltın, yangın var' dedi. O an yangını onun başlattığını düşünmedim. Aşağı apar topar indim. Dükkanın içerisinde eve bağlantılı küçük bir cam var. Beraber yaşadıkları kadınla olan evleri. Ayrıldıkları için tehdit savurup intikam alma amaçlı. Camdan ateş yakıyor ve bütün ev kül oluyor. Sonra itfaiye ve polisler geldi. Daha sonra şikayetçi olmak için yangın çıkan evde yaşayanlarla beraber karakola gittik. Biz orda beklerken mahalle sakinleri de evlerine çıkıyorlar. O sırada bir arabayla tekrar gelip evi ikinci defa tutuşturdu. İtfaiye tekrar gelene kadar ev tamamen kül oldu. Ev şuan yaşanmaz halde. Bizim canımıza kast etti. Zile basmaya da bilirdi. Yetkililerden yardım talep ediyoruz. Kadın belki başka evde yaşayacak. Adam da belki içerde bir kaç ay duracak ama biz evimizden, dükkanımızdan ve canımızdan olmuş olduk. Yetkililer bu konuda lütfen bizi yalnız bırakmasınlar. Şuanda can güvenlimiz olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"Kendi iş yerinin kameralarını kapatmış"

Evin kullanılmaz hale geldiğini söyleyen Aydın Tül, "Burada elektrikçi olan bir arkadaş yaşıyordu. Aralarında tartışma çıkmış. Bayan erkeğe uzaklaştırma almış. Sinirlenince gelip dükkanı yakmış. Dükkandan daireyi ateşe vermiş. Polis ve itfaiye gelince yangını söndürdüler. İfade için karakola gittiğimizde yarım saat geçmeden tekrar gelmiş. Burada kimse kalmamış. Tekrar ateşe vermiş. İkinci defa yaktıktan sonra hasar büyük oldu. İtfaiye tekrar gelip söndürdü. Çok büyük zararımız var. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz. Daire kullanılamaz halde. Kendi iş yerinin kameralarını kapatmış. Zillere de basıp vatandaşları uyandırmış" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Yangın Havai! - Son Dakika

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