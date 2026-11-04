Küçükçekmece Sefaköy'de park halindeki otomobilin motorunda yangın çıktı - Son Dakika
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Küçükçekmece Sefaköy'de park halindeki otomobilin motorunda yangın çıktı

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Küçükçekmece Sefaköy\'de park halindeki otomobilin motorunda yangın çıktı
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Küçükçekmece Sefaköy\'de park halindeki otomobilin motorunda yangın çıktı
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Küçükçekmece Sefaköy'de saat 18.00 sıralarında park halindeki bir otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Polis çevrede güvenliği sağlarken itfaiye ekipleri aracı kısa sürede söndürdü, çevredeki panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Küçükçekmece'de park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Araç kısa sürede alevler içinde kaldı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler içinde kalan aracı itfaiye ekipleri, kısa sürede söndürdü.

Aracın alev alev yandığı ve çevrede yaşanan panik anları ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA
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