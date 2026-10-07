Küçükçekmece ve Esenyurt'taki 3 olaya karışan 7 şüpheli operasyonla gözaltına alındı - Son Dakika
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Küçükçekmece ve Esenyurt'taki 3 olaya karışan 7 şüpheli operasyonla gözaltına alındı

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Küçükçekmece'de bir iş yerinin kurşunlanması ve Esenyurt'ta bir inşaat firmasının kundaklanması dahil 3 olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheli, polis operasyonlarıyla gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması ve Esenyurt ilçesinde bir inşaat firmasının kundaklanması dahil 3 olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Çalışmalarda, 29 ve 30 Eylül'de Küçükçekmece'de bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayları ile 3 Ekim'de Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir inşaat firmasına yönelik kundaklama olayına karıştığı belirlenen şüpheliler tespit edildi. Farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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