Kudüs\'te Göstericiler İsrail Parlamentosu Önünde Çadır Kurdu

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İsrail işgali altındaki Kudüs'te hükümet karşıtı gösterinin ardından göstericiler, İsrail parlamentosunun (Knesset) önünde 100'den fazla çadır kurdu.

İsrail işgali altındaki Kudüs'te İsrail parlamentosunun (Knesset) önünde on binlerce kişi tarafından düzenlenen hükümet karşıtı gösterinin ardından bazı göstericiler, İsrail parlamentosunun (Knesset) önünde 100'den fazla çadır kurdu. Erken seçim çağrısında bulunan göstericiler, 4 gün boyunca protestolarına devam edecek. Kurulan çadırlar Knesset ile Dışişleri Bakanlığı arasında birkaç blok öteye kadar uzandı. - KUDÜS