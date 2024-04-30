Kudüs'te İsrail polisine saldırdığı iddia edilen Türk vatandaşı vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Kudüs'te İsrail polisine saldırdığı iddia edilen Türk vatandaşı vurularak öldürüldü

İsrail medyasına göre 34 yaşındaki Hasan Saklanan Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde İsrail polisine yönelik bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Olayda 18 yaşındaki bir kadın ile 30 yaşındaki bir polis yaralandı. Saklanan ateş edilerek öldürüldü.

30.04.2024 15:07
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Kudüs'te İsrail polisine saldırdığı ifade edilen Türk vatandaşı vurularak öldürüldü.

İsrail medyasına göre 34 yaşındaki Hasan Saklanan Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde İsrail polisine yönelik bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. İsrail'in resmi acil yardım ve kan bankası servisi Kızılkalkan tarafından yapılan açıklamada, olayda 18 yaşındaki bir kadın ile 30 yaşındaki bir polisin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, kadının durumunun ise ağır olduğu bildirildi. İsrail polisinden yapılan açıklamada, olay sırasında Saklanan'ın ateş edilerek öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail medyasında Saklanan'ın dün Ürdün'den İsrail'e giriş yaptığı ifade edildi. - KUDÜS

Kaynak: İHA

İsrail, Kudüs, Terör, Uluslararası İlişkiler, Suç, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kudüs'te İsrail polisine saldırdığı iddia edilen Türk vatandaşı vurularak öldürüldü - Son Dakika

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