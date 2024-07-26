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Küfür edip aracı üzerine sürdü, sinir krizine girdi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, üzerine otomobilini süren ve iddiaya göre küfür eden meslektaşının yaptıkları karşısında sinir krizi geçiren esnaf, otomobili sopayla parçalamak istedi.

Olay, Ankara- Kayseri Karayolu üzerinde bulunan bir oto kurtarma dükkanında meydana geldi. İddiaya göre Necati Koç'a borcu olan A.K.B borcunu ödemedi ve küfür ederek üzerine araç sürdü. Sinir krizine giren Koç, kendini kontrol edemeyerek sopayla A.K.B.'nin aracına zarar verdi. Olayı anlatan Koç; "Arkadaşımızı birkaç kez uyardım. Üzerime araç sürünce ben de kontrolümü kaybettim. Küfür etmesi karşısında da dayanılmaz bir hal yaşadım. Ticarette önceliğimiz arkadaşlığımız ve dostluğumuz. Öfke patlaması yaşadım. Şehir halkından özür dilerim. Ne yaptığımın bende farkına varamadım" diye konuştu.

Yaşanan olayda iş iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.