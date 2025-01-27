Kula'da Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kula'da Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti

Kula\'da Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti

28 yaşındaki Enis Muhammet Başaran, bıçaklı kavgada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

27.01.2025 15:35
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Manisa'nın Kula ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve başka bir hastaneye sevk edilirken yaşamını yitiren 28 yaşındaki Enis Muhammet Başaran, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde çıkan tartışmanın ardından bıçaklanan ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nden Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken yaşamını yitiren 28 yaşındaki Enis Muhammet Başaran için Kula'da cenaze namazı düzenlendi. Elim olayda yaşamını yitiren genç Enis Muhammet, öğlen namazını müteakip Süleyman Şah Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğunda uğurlandı.

Öte yandan Enis Muhammet Başaran'ın yaşamını yitirmesine, Onur Çay isimli şahsın da yaralanmasına sebep olan R.K. (24) isimli şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın geniş çaplı olarak sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kula'da Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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