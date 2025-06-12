Kula'da İki Farklı Bölgede Yangın Çıktı

Kula'da aynı anda iki farklı bölgede yangın

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde aynı anda iki farklı bölgede ekili alanda yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle iki yangın da kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Gökçeören ile Dereköy mahallerinde saat 16.00 sıralarında iki ayrı ekili alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerlerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve çok sayıda personel sevk edildi. Yangınlara kısa sürede müdahale eden ekipler, bölgedeki vatandaşların da traktörleriyle verdiği destek sayesinde alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ekili arazilerde zarar meydana geldi.