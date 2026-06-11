Kula'da Uyuşturucu Operasyonu: 3.688 İçimlik Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kula'da Uyuşturucu Operasyonu: 3.688 İçimlik Bonzai Ele Geçirildi

Kula\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3.688 İçimlik Bonzai Ele Geçirildi
11.06.2026 17:10
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Kula'da yürütülen operasyonda, 3.688 içimlik bonzai ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 3 bin 688 içimlik sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi A4 kağıdına emdirerek saklamaya çalışan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerin saha çalışmaları sırasında durumundan şüphelenilen S.E. (18) isimli şahıs üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1000 içimlik sentetik kannabinoid emdirilmiş A4 kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüpheli S.E.'nin ifadeleri doğrultusunda uyuşturucu maddeyi N.K. (25) isimli şahıstan temin ettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin ikametlerinde yaptıkları aramalarda yaklaşık 2 bin 688 içimlik daha sentetik kannabinoid emdirilmiş A4 kağıdı ele geçirdi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu miktarının toplamda 3 bin 688 içimlik olduğu öğrenilirken, bu miktarın Kula'da A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) türünde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Olayla bağlantılı iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ve yürütülen tahkikatın ardından adliyeye sevk edilen S.E. ve N.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, gençleri ve toplumu tehdit eden uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kula'da Uyuşturucu Operasyonu: 3.688 İçimlik Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Öznur Kalkan Öznur Kalkan:
    şüpheli tabii ki bu işlerde her zaman daha büyüğü var arkada olması lazım yani iki kişi yakalandı ama bunları kim temin ediyo kimin için dağıtıyo bu hepsinin cevabı var mı diye düşünüyo insan başı döner sonra tekrar aynı sistem döner dolanır da kimse dokunmaz asıl sorumlu olan yerlere 0 0 Yanıtla
  • Haşim Onur Tunç Haşim Onur Tunç:
    vay be eski zamanlar da böyle şeyler yok muydu şimdi çok fazla görüyoz ya hani o emekli sistemin çok daha temiz olması gerekdi 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Yasar Mustafa Yasar:
    iyi olmuş da böyle operasyonlar devam eder mi ona bakmak lazım çünkü ne kadar yakalanıyo da piyasa boş kalıyo hiç 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kula'da Uyuşturucu Operasyonu: 3.688 İçimlik Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
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