Kulu\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat dün 19.00 sıralarında Cafer Baran Caddesi üzerindeki Kulu İlçe Ziraat Odası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki 42 EEK 39 plakalı otomobil ile S.D.'nin kullandığı 42 AGR 544 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA