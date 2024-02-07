Kulu'da ölü bulunan 1 yaşındaki bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Kulu'da ölü bulunan 1 yaşındaki bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Kulu\'da ölü bulunan 1 yaşındaki bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde ailesi tarafından acil servise götürülen 1 yaşındaki bebeğin ölü olduğunun anlaşılması üzerine soruşturma başlatıldı. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine durum polise bildirildi. Bebeğin anne ve babası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Bebeğin cenazesi ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

07.02.2024 13:47
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Konya'nın Kulu ilçesinde ailesi tarafından acil servise götürülen 1 yaşındaki bebeğin ölü olduğunun anlaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesi Kemaliye Mahallesinde ikamet eden yabancı uyruklu çift, henüz ismi konulmayan ve kimliği çıkarılmayan 1 yaşındaki erkek çocuklarını Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü. Yapılan muayenesinde erkek bebeğin ölü olduğu anlaşıldı. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine durum polise bildirildi. Bebeğin anne ve babası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Hastane morguna kaldırılan bebeğin cenazesi daha sonra ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kulu'da ölü bulunan 1 yaşındaki bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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