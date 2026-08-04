Kumburgaz'da Tatil Kabusa Döndü - Son Dakika
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Kumburgaz'da Tatil Kabusa Döndü

Kumburgaz\'da Tatil Kabusa Döndü
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İstanbul'da tatil için giden aile, pansiyon önünde saldırıya uğradı ve şikayette bulundu.

İstanbul'da 4 kişilik bir aile iddiaya göre tatil için gittiği Büyükçekmece Kumburgaz'da kaldıkları pansiyonda 'gürültü yaptınız' bahanesiyle saldırıya uğradı. Aile kendilerine saldıran ve hakaret eden kişiler hakkında şikayetçi oldu.

Olay 29 Temmuz saat 00.00 sıralarında Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul Bağcılar'da yaşayan Meral ailesi arkadaş tavsiyesiyle 2 günlük tatil için gittikleri Kumburgaz'da kabusu yaşadı. İddiaya göre 4 kişi konakladıkları pansiyonda, dışarı çıkan Meral ailesine 'gürültü yapıyorsunuz' diyerek, önce tartıştı. Şahıslar, daha sonra ailenin bulunduğu bahçeye gelerek, saldırdı ve camlarını taşla kırdı. Tanımadıkları kişiler tarafından hakaret tehdit ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten aile, şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

Kız kardeşi Ayşe Meral ve iki oğlu ile birlikte gittikleri tatil evinde hakaret ve tehditlere maruz kaldığını belirten Özlem Meral, " Arkadaş tavsiyesi üzerine 2 gün tatil yapmak için Kumburgaz'da ismi geçen yeri aradık. Gecesi 5 bin lira diye bize söylediler bizde gittik tuttuk. 2 gün kalacağımız için parasını peşin verdik. Gece saat 12'ye kadar gülüp eğlenerek güzel bir vakit geçirdik. Gece saatlerinde ben biraz yorgundum uzandım. O esnada oğlum 'anne dışarıda sesler var gel birlikte izleyelim' dedi. Biz de cama çıkıp dışarıyı seyretmek için koltukta oturduk. O esnada yan binamızdaki birileri yanıma gelerek, 'çok ses yapıyorsunuz sessiz olun' dedi. Kız kardeşim 'orada biz ses yapmıyoruz karşıdakiler alkol kullanıp onlar ses yapıyor onlardan rahatsız olman gerekiyor biz herhangi bir şey yapmıyoruz' dedi. Sonrasında kadın başka birilerini çağırdı. Tanımadığımız bir adam yanımıza gelerek, ' bu daireyi boşaltacaksınız' dedi. Buraya ödeme yaptığını belirterek neden daireyi boşaltacağım dedim. Küfür ve hakaret ederek üzerimize yürümeye başladılar. Ben de çocuklarımı ve kardeşlerimi içeriye alarak camları ve perdeleri kapattım. Sonrasında camları yumrukladılar. Ben de hemen polisleri arayarak can güvenliğimiz olmadığını belirttim. Polis memurundan Allah razı olsun. Polislerle konuştuktan sonra evin içerisine kocaman bir kaldırım taşı atıldı. Kaldırım taşı her yerimize gelebilirdi bizim can güvenliğimiz yoktu. Bir tane çocuk elinde siyah saplı bıçakla içeriye girmeye çalışıp oğlumu istiyor. Dışarıda 30 kişilerdi" dedi.

"2 gün kafamı dinleyeyim derken olayın şokuyla 3 gün yataktan çıkamadım"

Kendilerine saldıran kişiler hakkında şikayetçi olarak konakladıkları yerin yasa dışı kiralama yaptıklarını iddia eden Özlem Meral, " Polis memurları gelmeseydi biz kesinlikle dışarı çıkamazdık. Polislerin yanında bile üzerimize yürüyorlar, küfür ediyorlar, hakaret ediyorlardı. Biz kendimizi polislerin sayesinde kurtardık. Şikayetçi oldum bakalım ne olacak. Bu mağduriyeti başka insanlar da yaşamasın. 2 gün kafamı dinleyeyim derken olayın şokuyla 3 gün yataktan çıkamadım. Çok mağdurum hakkımı savunuyorum gereğinin yapılmasını istiyorum. Ayrıca konakladığımız yerin yasa dışı yollarla kiralandığını öğrendik, bunu da bilmiyorduk. Polis memurları 180 bin lira ceza yazdı. Ben zor şartlarda 10 bin lira biriktirdim. Çocuklarımla tatil yapmak için gittim burnumuzdan geldi' dedi.

"Neye uğradığımızı şaşırdık"

Kız kardeş Ayşe Meral ise, " Ablam ve yeğenlerimle beraber tatil için Kumburgaz'a gittik. İlk gün gece saat 12'ye kadar denize girdik, eğlendik, uyumak için içeriye girdik. Yeğenim de annesini uyandırarak 'dışarıda bir şeyler oluyor dışarı çıkalım' dedi. Kapının önüne çıktık. Kendi aramızda normal konuştuk. Yan pansiyondaki kadın yanımıza gelerek sessiz olmamızı istedi. Biz de karşıdakiler ses yapıyor onlardan rahatsız olmuyorsunuz bizden mi rahatsız oluyorsunuz' dedik. Sonrasında içeri girerek kapıyı kapattık. O sırada ne oldu nasıl olduysa camlar iniyor, kaç tane insan kapımızın önünde, neye uğradığımızı şaşırdık. Bize saldıranlar alkol almış olabilirler ama normal davranışlar değildi. Birisi bıçakla, diğeri de kaldırım taşı alıp camı indirdi. Yeğenlerim bağırdı biz de korktuk.

"Gittiğimiz yerlere en azından biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor"

Hakaret ederek saldıran kişileri tanımadığını belirten Ayşe Meral, " Ne benim ne ablamın namusu kaldı. Büyük yeğenim çok gerildi. Bize küfrediyorlar, dışarıda 30-40 kişi oldular. Hemen ablamla polisi aradık. Çete gibi biri eline bıçak almış biri başka bir şey almış biz ne yapmış olabiliriz ? Biz oraya sadece tatil yapmaya gittik. Kavga esnasında yumruk atıldı, darp raporu aldım. Ablamla birlikte can güvenliğimiz olmadığı için şikayetçi olduk. Başka insanların mağdur olmasını istemiyorum. Tatil amaçlı tanımadığımız bir yere gidiyoruz. Kimse mağdur olsun istemem. Gittiğimiz yerlere en azından biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

Kumburgaz, 3. Sayfa, İstanbul, Saldırı, Tatil, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kumburgaz'da Tatil Kabusa Döndü - Son Dakika

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