Kumluca'da Ambulans Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Kumluca'da Ambulans Kazası: 3 Yaralı

Kumluca\'da Ambulans Kazası: 3 Yaralı
30.07.2025 10:58
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Kumluca'da hasta nakleden ambulans, kavşakta otomobile ve kamyonete çarptı; 3 kişi yaralandı.

Kumluca'da hasta nakleden ambulans kavşak sisteminde önce bir otomobile ardından da kamyonete çarptı. Ambulans sürücüsü ve 2 sağlık görevlisi yaralanırken ambulansta bulunan hasta ise başka bir ambulansla nakledildi.

Antalya'nın Kumluca llçesine bağlı Göksu Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Finike Devlet Hastanesinden aldığı hastayı Antalya'ya sevk etmek isteyen 112 Ambulansı Kumluca Göksu Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı Obalar kavşağında kaza yaptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavşak sisteminde önce yabancı plakalı bir otomobile ardından da bir kamyonete çarpan ambulansta bulunan sürücü ve iki sağlık görevlisi hafif yaralandı. Ambulansta sevk edilen hasta ise olay yerine gelen ayrı bir ambulans ile Antalya'ya sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kumluca'da Ambulans Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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