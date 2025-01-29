Kundaklama İfadesi: Aile Faciası

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Evi kundakladı, kundakladığı evde 24 saat direndi en son teslim oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kundaklayıp saklandığı evde Jandarma komutanlığı ekiplerine 24 saat direndikten sonra teslim olan şüpheli, sorgulanmak üzere İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Pazartesi günü saat 13.30 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye sokakta evi kundaklayan Hüseyin G.(45), olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yerini tespit etti. Ekipler, İnegöl'ün kırsal Alibeyköy mahallesinde ikamet eden şahsın evinde olduğunu tepsit ettiler.

Eve gelen ekipleri görünce kapıyı kitleyen şahıs, elinde bıçakla direnmeye başladı. Olay yerine çok sayıda Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler pencerede bekleyen eli bıçaklı şüpheliyi ikna etmek için çalışma başlattı. Şüphelinin evinde çocuklarının olduğunu öğrenen Jandarma komutanlığı ekipleri, titiz ve dikkatli bir çalışma yürüttü.

Çocuklar çıkarıldı

Şüpheli Babasının yanından ayrılmayan çocukları 13 yaşındaki Emir G. ve 15 yaşındaki Efe G. 16 saat süren ikna sonucu evden çıkarıldı.

İnegöl Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı tarafından 24 saat süren ikna sonucu şüpheli Hüseyin G.'de evinden çıkarak teslim oldu.

Kundakladığı görüntüler ortaya çıktı

Şüphelinin Sinanbey Mahallesindeki bir evi benzin dökerek yaktığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler ortaya çıktı.

Levye ile camları kırmış

Şüphelinin kundaklamadan 1 gün öncede yine geldiği evin camlarını levye ile kırdığı ortaya çıktı. O anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Herşeyi itiraf etti

Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin G., sorgulamasının ardından kundaklama olayı yerinin polis bölgesi olması nedeniyle İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Kundaklama ve levye ile saldırı olayında babasına yardım eden Efe G.'de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli Hüseyin G.İfadesinde, "Benim sevgilimi saklıyorlardı. Benim eşyalarımı sokağa attılar. Bende bir anlık sinirle yaktım, levye ile camlarını kırdım." dediği öğrenildi.

Sorgulamalarının ardından baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.