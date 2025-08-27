Kur\'an\'a hakaret eden ve kızına tacizde bulunan şüpheli tutuklandı

Ankara'da Kur'an-ı Kerim'e hakaretler içeren tavırlarda bulunan ve kızına cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden Yasin Tunahan N., tutuklandı. Ankara'da yaşayan Yasin Tunahan N., Kur'an-ı Kerim'e ağır hakaretler içeren ve 9 yaşındaki kızı ile çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine gözaltına alınan Yasin Tunahan N., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
