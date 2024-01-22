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Kuran-ı Kerim'e ayağıyla basan kişiden garip savunma: Farkında değildim - Son Dakika
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Kuran-ı Kerim'e ayağıyla basan kişiden garip savunma: Farkında değildim

Sivas'ta, Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve dernek başkanlığı seçimi sırasında Kur'an-ı Kerim'i, 3 kez öptükten sonra ayağı ile basan başkan adaylarından S.K., 'dini değerleri aşağılama' suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi ifadesinde Kuran'a yemin ederek el basmak istediğini, olup bitenlerin farkında olmadığını söyledi.

Kuran-ı Kerim\'e ayağıyla basan kişiden garip savunma: Farkında değildim
22.01.2024 - 14:03,  Güncelleme: 14:34
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Kuran-ı Kerim'e ayağıyla basan kişi ifadesinde, el basmak istediğini, ne yaptığının farkında olmadığını söyledi.

ÖNCE ÖPTÜ, SONRA AYAĞIYLA BASTI

Sivas'ta şehir merkezinde bulunan Sefa Camisinde yaşanan olayda Sefa Camisi Kuran Kursu Yardımlaşma Derneği kongresinde, başkan adaylarından S.K. yemin ederken önce elindeki Kuran-ı Kerim'i öpüp başına götürdü, ardından yere atarak üzerine bastı.

Kuran-ı Kerim'e ayağıyla basan kişiden garip savunma: Farkında değildim

GÖZALTINA ALINDI

Bu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Sivas Valiliği harekete geçti. S.K., 'dini değerleri aşağılama' suçlaması ile polis tarafından gözaltına alındı. S.K.'nın ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. S.K. çıkartıldığı mahkeme tarafından ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.

Kuran-ı Kerim'e ayağıyla basan kişiden garip savunma: Farkında değildim

İFADESİNDE "FARKINDA DEĞİLDİM" DEDİ

S.K'nın ifadelerinde Kuran'a yemin ederek el basmak istediğini, olup bitenlerin farkında olmadığını söyledi. S.K. adliye çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. S.K. rakibini tehdit ettiği şeklinde suçlandığı için gerildiğini, etmediği yönünde yemin ederken Kuran-ı Kerim'i öptükten sonra el basmak isterken olayın gerginliğiyle ne yaptığını bilmeden olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (9)
  • mert çelik: farkında degılse daha kötü,sokakta gezmemesı gerekir,kadınlara cocuklara kımbılır neler yapar farkında olmaz,ömürboyu toplumdan uzak yasaması gerekır yanı farkında olmaması daha vahim durum Yanıtla 6 97
  • Beşiktaş 1903: Oyy da farkın da olmadan veriyordur Yanıtla 10 55
  • Gülümser Colak: Senin o ayagini kirsaydilar orada, ondan sonra da "yanlislikla oldu" deseydiler. Yanıtla 6 55
  • Beşiktaş 1903: Bunlar birde oy veriyor farkın da olmadan!!! Yanıtla 6 50
  • Selim Kayisi: Bir de ben basmadım asıl onlar bastı diye savunma yapsaydın ikna edebilirdin. Yanıtla 3 31
  • Talip Konyali: açıp okuyacaksın ..üstüne basmakla eline ne geçti..şeytana uymanın ne manası var..akli dengesi olsa bunu yapar mı hiç..yapmaz herhalde Yanıtla 4 5
  • XYZ: Degisik degisik yaratiklar türedi Yanıtla 0 9
  • Mesut Biner: Bunu var ya sabaha kadar şey yapican Yanıtla 1 7
  • murat özdemir: Bu sığırın can güvenliğinden endişe ediyoruz Yanıtla 2 1

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Son Dakika 3.Sayfa Kuran-ı Kerim'e ayağıyla basan kişiden garip savunma: Farkında değildim - Son Dakika


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