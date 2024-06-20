Kurban Bayramı'nda Düzce'de Sorunsuz Dönüş - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda Düzce'de Sorunsuz Dönüş

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüşü devam ediyor. Düzce'den geçişlerde herhangi bir sorun yaşanmıyor. Saatte 120 ila 130 kilometre hıza ulaşan araçlar akıcı trafiğini sürdürürken, polis ekipleri de kavşaklarda sürücülerin denetimini sürdürüyor.

20.06.2024 16:48
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Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüşü devam ediyor. Düzce'den geçişlerde herhangi bir sorun yaşanmıyor.

9 günlük Kurban bayramını memleketlerinde geçiren vatandaşlar, yavaş yavaş dönüşe başladı. Saatlerce trafikte kalmak istemeyen sürücüler hafta sonunda önce dönüşe başladı. Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde de bayram dönüşü havadan görüntülendi. Saatte 120 ila 130 kilometre hıza ulaşan araçlar akıcı trafiğini sürdürürken, polis ekipleri de kavşaklarda sürücülerin denetimini sürdürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kurban Bayramı'nda Düzce'de Sorunsuz Dönüş - Son Dakika

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