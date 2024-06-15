Kurban Bayramı'nda Düzce'de Yoğun Trafik Devam Ediyor

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Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar Düzce geçişinde hem D-100 karayolunda hem de Anadolu otoyolunda akıcı yoğunluk devam ediyor.

Bayramı memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar ile oluşan yoğunluk Düzce'de akıcı bir şekilde devam ediyor. Hem D-100 karayolunda hem de Anadolu Otoyolunda alınan önlemlerle yollarda akıcı yoğunluk sürüyor. Jandarma ekipleri D-100 üzerinde, polis ekipleri ise Anadolu Otoyolu üzerinde önlemler alarak herhangi bir aksaklığa mahal vermiyor. Her iki yoldaki akıcı trafik ise havadan dron ile görüntülendi. - DÜZCE