Kurban Bayramı öncesinde sahte para uyarısı

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Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında yaşanan alış veriş yoğunluğunda sahte para konusunda polis ekipleri vatandaşları uyardı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı tedbirleri çerçevesinde Aksu Mahallesindeki kurbanlık hayvan satışı yapılan hayvan pazarlarında vatandaşları bilgilendirdi.

Ekipler, bayram nedeni ile alışveriş ve nakit para akışının hızlı olması sebebiyle sahte paraların ayırt edilebilmesi ile ilgili bilgiler verilirken, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca basılan madeni ve banknot Türk Lirası özellikleri konulu broşürler dağıtıldı. - GİRESUN