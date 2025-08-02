Kürek Sörfü Kazası: Turgay Tarakçı Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kürek sörfü yaparken denize düşerek kaybolan ve 7 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Turgay Tarakçı (32), memleketi Düzce'de toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşı Semih T. ile tatil için Muğla'ya giden Turgay Tarakçı, 25 Temmuz'da Akbük Koyu'nda kürek sörfü yapmak için denize açıldı. Bir süre sonra denize düşerek gözden kaybolan Tarakçı için arama çalışması başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Tarakçı'nın arkadaşı Semih T'yi aynı gün kurtardı.

Tarakçı'yı bulmak için yürütülen ve 7 gün süren arama çalışmaları sonucunda Tarakçı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Turgay Tarakçı'nın cenazesi, memleketi Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyüne getirildi. Tarakçı'nın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. - DÜZCE