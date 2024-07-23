Kurt saldırısından kurtarılan koyunlar - Son Dakika
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Kurt saldırısından kurtarılan koyunlar

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kurt saldırısından kaçarak kayalıklarda mahsur kalan 3 koyun, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurt saldırısından kaçmayı başaran 3 koyun uçurumda mahsur kalınca hayvanların sahibi 112'yi arayarak yardım istedi. AFAD ekipleri, titiz bir çalışma sonucunda koyunları sağ salim kurtardı.

23.07.2024 23:18
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde kurt saldırısından kaçarak kayalıklarda mahsur kalan 3 koyun, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tatvan'ın Örenli köyü kırsalında kurtların saldırısına uğrayan koyunların 20'si telef oldu. Kurt saldırısından kaçmayı başaran 3 koyun uçurumda mahsur kalınca hayvanların sahibi 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine giden AFAD ekipleri, halatla uçuruma indi. Yürütülen titiz çalışma neticesinde koyunlar oldukları yerden sağ salim kurtarıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kurt saldırısından kurtarılan koyunlar - Son Dakika

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