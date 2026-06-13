Kurtalan'da Aile İçinde Kaçan Kurşunlar: İki Ölü, Üç Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 3 aylık hamile eşi ile amcasını öldüren, 3 akrabasını da yaralayan şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Şüphelinin "rastgele ateş ettim" savunmasını reddeden savcılık, hazırladığı fezlekede sanığın "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından yargılanmasını talep etti.

Olay, 31 Ekim 2025 tarihinde Kurtalan ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Onur Arı (30), 3 aylık hamile eşi Mine Arı, annesi M.A., amcaları Özgür Arı ve F.A. ile yengesi N.A.'ya tabancayla ateş açtı. Olayda Mine Arı ve Özgür Arı hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası tutuklanan şüphelinin 2 çocuğu ise koruma altına alındı.

"Cezai sorumluluğu tam" raporu

Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan fezlekede, şüpheli Onur Arı'nın ifadesine yer verildi. Olaydan bir gün önce madde kullandığını ve cinnet getirdiğini iddia ederek psikolojik sorunları olduğunu öne süren şüpheli hakkında, Kayseri Şehir Hastanesi Sağlık Kurulu tarafından 10 Nisan 2026 tarihinde rapor düzenlendi. Raporda, şüphelinin ceza sorumluluğunu ortadan kaldıracak bir akıl hastalığının bulunmadığı ve suçun hukuki sonuçlarını algılama yeteneğinin tam olduğu belirtildi.

"Kasten öldürmeye teşebbüs" vurgusu

Şüphelinin "hedef gözetmeden rastgele ateş ettim" şeklindeki savunmasını değerlendiren savcılık, yaralıların hayati bölgelerinden vurulmuş olmalarını dikkate alarak eylemlerin "basit yaralama" değil, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğuna kanaat getirdi.

Toplanan deliller, otopsi raporları ve adli tıp kurulu raporları doğrultusunda hazırlanan fezlekede, Onur Arı'nın; eşi Mine Arı'ya yönelik "eşe ve kadına karşı kasten öldürme", amcası Özgür Arı'ya yönelik "kasten öldürme", annesi ve diğer akrabalarına yönelik ise "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından yargılanması istendi.

Dosya, ağır ceza mahkemesinde yargılama yapılması talebiyle Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. - SİİRT