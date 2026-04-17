Kurtköy Tünelinde Yangın Paniği
Kurtköy Tünelinde Yangın Paniği

Kurtköy Tünelinde Yangın Paniği
17.04.2026 20:33
Sabiha Gökçen Havalimanı yolundaki tünelde kamyonette çıkan yangın trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kurtköy'de Sabiha Gökçen Havalimanı yolundaki tünelde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle tünel giriş ve çıkışında uzun araç kuyrukları oluşurken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolu üzerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistinin altındaki tünelde meydana geldi. İddiaya göre, F.K. idaresindeki 34 NTM 265 plakalı kamyonet seyir halindeyken elektrik kontağı nedeniyle yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınırken, tahliye esnasında tünel yoğun duman altında kaldı. Yangın nedeniyle tünel giriş ve çıkışında uzun araç kuyrukları oluşurken trafik durma noktasına geldi. Çalışmaların ardından tüneldeki trafik normale dönerken, yanan araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler tarafından yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sabiha Gökçen Havalimanı, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Ulaşım, Olay, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
