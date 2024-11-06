Kuşadası'nda 28 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda 28 Aranan Şahıs Yakalandı

Kuşadası\'nda 28 Aranan Şahıs Yakalandı

Ekim ayında Kuşadası'nda yapılan operasyonlarda 28 aranan şahıs ve çok sayıda yasa dışı malzeme ele geçirildi.

06.11.2024 15:48
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda Ekim ayında 28 aranan şahıs yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri tarafından Ekim ayı boyunca ilçede sürdürülen yoğun çalışmalar neticesinde suç ve suçlulara göz açtırılmadı. Edinilen bilgiye göre polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda 8 adet ruhsatsız tabanca ve 24 adet fişek, 6 farklı olayda toplam 22 gram esrar, 15 gram metamfetamin ve yeşil reçeteye tabi 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 hırsızlık şüphelisi ise suçüstü yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen botlarıyla birlikte yakalandı. Çeşitli suçlardan aranmakta olan 28 kişi yakalandı, ayrıca toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi de cezaevine gönderildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ilçede huzur ve güvenin sağlanması için yapılan çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda 28 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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